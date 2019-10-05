В Якутске прошел согласованный пикет в поддержку шамана Александра Габышева

В Якутске на площади Ленина в субботу прошел согласованный с властями города пикет в поддержку Александра Габышева, называющего себя шаманом.

«Шаман говорит то, о чем мы все думаем»: якутяне поддержали Александра Габышева на пикете Yakutia Info

Пришедшие на пикет держали плакаты «Свободу шаману», «Россия с тобой», «Я/Мы Шаман» и «Нет карательной медицине». Они также призывали соблюдать 2 статью Конституции РФ, гарантирующую защиту прав и свобод человека.

По оценке корреспондента «Якутия.Инфо», на пикет пришли около 60 человек, в МВД Якутии сообщили «Интерфаксу» о 45 участниках акции. Пикет прошел без задержаний.

Житель Якутска Александр Габышев в марте 2019 года объявил о начале пешего похода в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к Габышеву, называющему себя «шаманом-воином», стали присоединяться сторонники. 19 сентября Габышев был задержан, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. Габышев был отправлен на психолого-психиатрическую экспертизу, по итогам которой его признали невменяемым. Адвокаты Габышева и правозащитники ставят результаты экспертизы под сомнение.