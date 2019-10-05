В МВД придумали термин для электросамокатов и скейтов. Их планируют включить в ПДД как «средства индивидуальной мобильности»

В правила дорожного движения планируют внести новый термин — «средства индивидуальной мобильности», рассказал «Коммерсант-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

По словам Митрошина, к средствами индивидуальной мобильности (СИМ) планируют отнести электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, а также скейты, роликовые коньки и обычные самокаты.

В правилах дорожного движения планируется прописать, что СИМ должны ездить по велосипедным дорожкам. Если дорожек нет, то им разрешат перемещаться по тротуарам, но со скоростью не выше 20 км/ч. Если же нет ни дорожки, ни тротуара, то людям на самокатах и гироскутерах разрешат выезжать на проезжую часть, держась при этом как можно правее (схожие правила сейчас действуют для велосипедистов).

Проект соответствующих поправок в правила дорожного движения в настоящий момент находится на согласовании в ГИБДД, пишет «Коммерсант».

В августе «Интерфакс» сообщал, что ГИБДД подготовило проект постановления, регулирующий правила дорожного движения для пользователей электромеханических транспортных средств. О включении в ПДД роликов, скейтов и обычных самокатов тогда речь не шла.

Включить в ПДД гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другой личный электротранспорт еще в октябре 2017 года поручал Игорь Шувалов, занимавший в тот момент пост первого вице-премьера.

Урегулировать движение электросамокатов и подобных устройств, напоминает «Коммерсант», несколько раз собирались Мосгордума и Общественная палата РФ, но конкретных документов разработано не было.