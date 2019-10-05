Совладелец сети блинных «Теремок» Роман Фукс объявлен в розыск. По делу о мошенничестве при строительстве дома в Москве

Полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок» и крупного бизнесмена-девелопера Романа Фукса, сообщает ТАСС.

По данным источника агентства, Фуксу «заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве одного из домов на Мытной улице».

В Таганский суд Москвы поступило ходатайство о заочном аресте бизнесмена. Рассмотрение, сообщили ТАСС в пресс-службе суда, назначено на 11 октября.

Дело, в рамках которого Фукс объявлен в розыск, связано со строительством жилищного комплекса Sky House на Мытной улице. Дом в 2008 году начала строить компания «Олтэр», входящая в «Мосситигрупп» брата Романа Фукса Павла. В 2018 году в отношении застройщика было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, собранные с 400 участников долевого строительства деньги использовались «Олтэром» не по назначению. По состоянию на октябрь 2019 года, Sky House построен, но так и не сдан в эксплуатацию.