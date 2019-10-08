Бывший совладелец сети блинных «Теремок» Роман Фукс не был объявлен в розыск по делу о мошенничестве, а в суд не поступало ходатайство о его аресте. Об этом говорится в пресс-релизе сети, поступившем в «Медузу».

На самом деле Таганский районный суд будет рассматривать ходатайство об аресте Павла Фукса, брата Романа Фукса. В суде подтвердили РБК, что в первоначальном сообщении содержалась ошибка, и дело будет рассматриваться в отношении Павла Фукса. Сейчас в картотеке дел в качестве фигуранта указан Фукс П.Я.

О том, что Роман Фукс объявлен в розыск, 5 октября сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах; позже в суде агентству подтвердили информацию о готовящемся заседании по поводу заочного ареста бывшего совладельца «Теремка».

Павел Фукс — основатель крупной девелоперской компании MosCityGroup. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Дело связано со строительством жилищного комплекса Sky House на Мытной улице в Москве, следствие полагает, что путем заключения фиктивных контрактов были похищены 6 миллиардов рублей.