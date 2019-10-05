Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы убрать крест из «Супрематического креста»

Художник Покрас Лампас приступил к работе над новым вариантом граффити «Супрематический крест» на площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге. Об этом сообщили в субботу организаторы фестиваля «Стенограффия» в своем паблике в ВК.

«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звезды сошлись и Покрас Лампас приехал!» — говорится в сообщении.

Эскиз нового варианта «Супрематического креста» «Стенограффия» показывала в середине сентября.

Покрас Лампас нарисовал «Супрематический крест» на площади Первой пятилетки в начале июля. Вскоре работники коммунальных служб по ошибке закатали изображение в асфальт. Когда граффити готовились восстановить, против него выступили православные активисты, недовольные тем, что по кресту будут ходить. После этого «Стенограффия» и Покрас Лампас заявили, что изменят граффити, чтобы не оскорблять верующих.