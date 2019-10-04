Уволилась директор московской школы, где ребенка окунали головой в унитаз

Директор московской школы № 1536 Марина Акатова написала заявление об уходе после появления видеозаписи, на которой группа учеников засовывает школьника головой в унитаз. Как сообщается в заявлении Департамента образования и науки города Москвы, поступившем в «Медузу», заявление уже удовлетворено.

В департаменте также сообщили, что с классным руководителем 8 класса, ученики которого издевались над ребенком, Галиной Лошкаревой расторгнуты трудовые отношения.

Видео издевательств появилось в интернете в начале октября. Пострадавший мальчик — ученик седьмого класса; он поет в ансамбле «Маленькая страна» Ильи Резника.

СК завел уголовное дело по статье о побоях.