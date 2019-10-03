СК завел уголовное дело из-за издевательств над учеником в московской школе

СК возбудил уголовное дело после появления видеозаписи, на котором группа учеников одной из московских школ засовывает школьника головой в унитаз.

Дело, сообщается на сайте СК, возбуждено по статье «Побои». Подростки, говорится в заявлении Следственного комитета, «применили к сверстнику физическую силу, причинив глубокие нравственные страдания». Инцидент, по версии следствия, произошел «не позднее 2 октября».

Видео с издевательством над школьником было опубликовано в начале октября. Запись была сделана в школе № 1536, расположенной на Ленинском проспекте. «Лайф» со ссылкой на классную руководительницу пострадавшего сообщил, что мальчик учится в 7 классе и «поет в ансамбле у Ильи Резника». Издевались над ним, сообщила учительница, восьмиклассники. В интервью «360» классная руководительница заявила, что видеозапись была сделана «не вчера», не став уточнять другие подробности.

Директор школы № 1536 Марина Акатова пообещала, что в отношении виновных будут приняты соответствующие меры. «Сейчас с мальчиками и их семьями работают социальный педагог и школьный психолог», — цитирует заявление директора «Российская газета».

В московском департаменте образования также заявили, что выясняют все обстоятельств произошедшего. «Подобные инциденты недопустимы. В отношении виновных лиц будут приняты соответствующие меры», — сообщили РИА Новости в пресс-служба ведомства.

Илья Резник, в чьем ансамбле «Маленькая страна» поет пострадавший, назвал произошедшее «вопиющим эпизодом». «Есть звери, маленькие звери выросли. Их много. Он на них что ли набросился? Видно же, что это зверство, что это садизм», — заявил Резник радиостанции «Говорит Москва».