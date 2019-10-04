Петербургский El Copitas попал в топ-30 лучших баров мира

Петербургский бар El Copitas занял 27-е место в ежегодном рейтинге The Worldʼs 50 Best Bars. Бар остается единственным российским заведением, входящим в престижный международный рейтинг. Годом ранее El Copitas занимал 39-е место в списке лучших баров мира.

El Copitas, расположенный во дворе на Колокольной улице, посвящен мексиканской еде и выпивке. Он считается так называемым секретным баром — попасть туда можно только по предварительной записи.

Первое место в рейтинге лучших баров мира 2019 года занял нью-йоркский Dante. В тройке лидеров также Connaught Bar в Лондоне и Florería Atlántico в Буэнос-Айресе.

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