Мосгорсуд оставил без изменений приговор блогеру Владиславу Синице. Он получил пять лет за твит о детях силовиков

Мосгорсуд оставил без изменений приговор блогеру , осужденному за твит о детях силовиков. Об этом сообщает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Оставить решение Тверского суда без изменений просила прокурор Анастасия Зверева. Защита просила оправдать Синицу или назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

«Мне противно осознавать что наша страна живет в средневековье — это даже не 1937-й год, это охота на ведьм, присущая XIII веку», — сказал Синица в последнем слове.

Апелляция Синицы — вторая в «московском деле». Ранее Мосгорсуд пересмотрел приговор актеру Павлу Устинову, заменив ему реальный срок на условный по обвинению в применении насилия против бойца Росгвардии.