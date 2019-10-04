Apple планирует увеличить производство новых iPhone из-за повышенного спроса

Корпорация Apple собирается увеличить производство телефонов новой линейки iPhone 11 на 10% или 8 миллионов штук, сообщает Nikkei со ссылкой на информированные источники.

Такое решение, по данным японского делового издания, в Apple приняли из-за высокого спроса на новые айфоны, поступившие в продажу во второй половине сентября.

В основном, сообщает Nikkei, покупателей интересуют iPhone 11 и iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max — самый дорогой в линейке — пользуется чуть меньшим спросом.

Если планы Apple будут воплощены, то телефонов из новой линейки будет произведено больше, чем айфонов предыдущей серии, поступивших в продажу в 2018 году.

В России, сообщал ранее «Коммерсант», первые партии iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max и iPhone 11 зеленого и фиолетового цветов были полностью раскуплены за 10 дней после старта продаж. Цены на них начинаются от 59 990 рублей, 89 990 рублей и 99 990 рублей соответственно.

В 2018 году было зафиксировано снижение продаж айфонов — первое с 2007 года, когда Apple представила первую модель своего смартфона.