В Петербурге пассажиров пустили на три станции метро, которые Беглов хотел открыть накануне выборов

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провел повторную церемонию открытия трех новых станций метро на юге Фрунзенско-Приморской линии: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Сначала на станцию «Проспект славы» спустился сам губернатор, а затем, как следует из трансляции «Фонтанки», на улице объявили о том, что она открыта и для пассажиров.

Первый раз Беглов провел торжественную церемонию открытия трех станций 5 сентября — за три дня до губернаторских выборов. Но сразу после церемонии он объявил, что пока станции не готовы к приему пассажиров.

На выборах 8 сентября Беглов победил в первом туре с 64% голосов избирателей при явке чуть более 30%.