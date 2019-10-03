У новейшего российского самолета МС-21 возникли неполадки во время испытательного полета

У самолета во время экспериментального полета в Подмосковье сработала сигнализация о невыходе одной из стоек шасси, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

«Экипаж принял решение выработать топливо и вновь попытаться выпустить шасси», — рассказал источник. В случае невыхода стойки шасси, самолет планировалось посадить «на «брюхо» на полосу, покрытую пеной.

Стойку шасси все же удалось выпустить, и самолет благополучно приземлился. На борту МС-21, по версии источника «Интерфакса», находились четверо членов экипажа, никто из них не пострадал. Источник ТАСС сообщает, что экипаж самолета состоял из трех человек.

Официально в «Объединенной авиастроительной корпорации» подтвердили, что МС-21 совершил посадку в штатном режиме, не став уточнять подробности.

Самолет МС-21 совершил первый полет в мае 2017 года. Завершить испытания и сертифицировать МС-21 планируется в 2020 году, а еще через год начать серийное производство. Предполагается, что первые 50 МС-21 получит «Аэрофлот».