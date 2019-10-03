«Ростелеком» объявил о закупке планшетов для переписи на 11,5 миллиарда рублей. Это вдвое дороже, чем обещал Росстат

«Ростелеком» объявил конкурс на поставку 360 тысяч планшетов для переписи населения в 2020 году. Общая максимальная стоимость контракта — 11,5 миллиарда рублей.

Из них на поставку самих планшетов планируют потратить только 8,6 миллиарда, остальное — стоимость лицензии на российскую операционную систему для этих компьютеров.

Объявленная максимальная цена вдвое превышает ту, что 1 октября озвучил на пресс-конференции глава Росстата Павел Малков. «Если говорить конкретно про планшеты, то общая смета порядка 6,7 миллиарда рублей», — сказал чиновник. Общий бюджет переписи он оценил в 33 миллиарда рублей, из которых половина придется на зарплату переписчикам.

Очередная всероссийская перепись населения запланирована на октябрь 2020 года. Впервые для переписи будут использованы только электронные планшеты, заполнить анкету также можно будет самостоятельно на «Госуслугах».

По информации Reuters, для переписи могут закупить китайские планшеты от Huawei, на которые установят российскую операционку .