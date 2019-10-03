Москва помогает Пекину создать систему предупреждения о ракетном нападении. Такие комплексы есть только у России и США

Москва помогает Пекину с созданием системы предупреждения о ракетном нападении, заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что сейчас такие системы есть только у России и США.

«Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР», — заявил Путин.

В августе перестал действовать договор о ракетах средней и меньшей дальности, заключенный между США и СССР в 1987 году. Инициатором его прекращения стал президент США Дональд Трамп. Позднее он заявил о необходимости заключения нового аналогичного соглашения — на этот раз с участием Китая.