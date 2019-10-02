Врачи-неонатологи из пермской больницы пригрозили уволиться. Им не платят за сверхурочную работу

Врачи-неонатологи из пермской городской больницы № 6 намерены уволиться, если им не оплатят переработки. Об этом говорится в видеообращении, которое разместил в ютьюбе профсоюз «Альянс врачей».

Массовые увольнения врачей-неонатологов в Перми Альянс Врачей

В обращении выступила заведующая отделением новорожденных Ирина Петрова. По ее словам, за последний год из отделения уволились пятеро врачей. Оставшиеся столкнулись с переработками, от которых в итоге вынуждены были отказаться «из-за хронической усталости и отсутствия адекватной зарплаты».

«Врачей нет, мы не можем физически закрыть дежурства, при этом даже на нас, последних, которые остались в роддоме, руководство психологически давит и отказывается нам оплачивать сверхурочную работу. Мы заявляем, что мы так работать больше не можем», — сказала Петрова.

Неонатологи требуют оплатить им все переработки за год, компенсировать выполнение обязанностей отсутствующих коллег в дальнейшем и набрать дополнительных врачей в отделение новорожденных. В противном случае неонатологи намерены уйти. По словам Петровой, они уже написали заявления об увольнении.

Несколько дней назад «Альянс врачей» выложил обращение детских онкологов из центра онкологии имени Блохина. Они пригрозили массовым увольнением, если в институте не сменится директор. Руководство центра Блохина и Минздрав не поддержали медиков. Один из протестующих врачей Георгий Менткевич заявил, что те составили график увольнения.