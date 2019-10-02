Родителям пациентов детского онкоцентра Блохина угрожали выпиской за общение с прессой

Родителям пациентов детского отделения в онкоцентре Блохина угрожали выпиской за участие в пресс-конференции врачей, заявивших об увольнении.

Эту информацию, как пишет Znak.com, на пресс-конференции озвучили сами онкологи. Они также отметили, что общению родителей с журналистами препятствует охрана.

«Когда приезжают журналисты, родителей и детей закрывают в палатах, чтобы они не могли выходить и не смогли пообщаться и высказать свою точку зрения на то, что происходит», — сказал замдиректора института детской онкологии Максим Рыков.

Конфликт в НИИ детской онкологии продолжается с августа, когда было объявлено о планах сократить в центре более 700 штатных единиц. По словам специалистов, новое руководство онкоцентра вынуждало их увольняться, шантажируя сокращением ставок. В руководстве НИИ эти обвинения отвергали.

В начале октября онкологи сами пригрозили массовым увольнением в случае, если в больнице не сменится руководство. Они заявили, что дети получают лечение в «ужасных» условиях, а руководство института вместо решения этих проблем занимается «аппаратной борьбой», добиваясь увольнения нелояльных сотрудников.