В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли с обыском

Неизвестные силовики в масках и с оружием пришли в редакцию дагестанской газеты . В телеграме издания сообщается, что люди в масках отказались представиться.

Они требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя. Позднее силовики объяснили, что проводят обыск по уголовному делу против редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.

В июне Гаджиева арестовали по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.