В редакцию дагестанской газеты «Черновик» пришли с обыском
Источник: «Черновик»
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Неизвестные силовики в масках и с оружием пришли в редакцию дагестанской газеты «Черновик». В телеграме издания сообщается, что люди в масках отказались представиться.
Они требуют открыть кабинеты главного редактора и учредителя. Позднее силовики объяснили, что проводят обыск по уголовному делу против редактора «Черновика» Абдулмумина Гаджиева.
В июне Гаджиева арестовали по обвинению в финансировании терроризма и участии в террористической организации.