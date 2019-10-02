Российских операторов обяжут устанавливать отечественные серверы для связи 5G

Операторы связи должны будут перейти на «серверы общего пользования российской разработки на базе доверенной электронно-компонентной базы» при вводе сетей пятого поколения (5G). Такие требования прописаны в дорожной карте Национального центра информатизации, пишет РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили источники на рынке.

В дорожной карте сказано, что в 2021 году сети 5G появятся минимум в пяти российских городах-миллионниках, а в 2024-м — в десяти. Ранее вице-премьер Максим Акимов рассказывал, что на создание таких сетей выделят около 650 миллиардов рублей и в правительстве «бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам».

Неназванный разработчик документа пояснил РБК, что серверы общего пользования почти не использовались в сетях связи предыдущего поколения, но теперь на них переходят по всему миру, так как они дешевле специализированного оборудования.

В России 5G будут внедрять на нераспространенных высоких частотах, так как президент Владимир Путин, как писали «Ведомости», согласился оставить стандартный диапазон под контролем военных.

Какие еще проблемы у 5G Она могла бы построить 5G по всему миру. Но у нее китайские корни Reuters рассказал, как и почему западные страны запрещают Huawei