Путин поддержал запрет на передачу операторам связи частот для 5G. Их оставят военным

Президент РФ Владимир Путин согласился оставить военным частоты 3,4–3,8 ГГц, которые просили выделить им операторы связи для развития сетей связи пятого поколения (5G), пишут «Ведомости».

Как стало известно изданию, Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности, который выступает против совместного использования военными и гражданскими этого диапазона.

Правительство теперь предлагает рассматривать в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G диапазон 4,4–4,99 ГГц. Однако, отмечает издание, оборудования для этого диапазона пока мало и массово доступным оно станет лишь через пять-семь лет. Кроме того, в мире этот диапазон часто используют для бортового авиационного электрооборудования, что ограничивает его потенциал.

Президент РФ Владимир Путин говорил в феврале в послании к Федеральному собранию, что системы связи пятого поколения должны заработать в России в ближайшие несколько лет.

Сети 5G в настоящий момент уже запущены в коммерческую эксплуатацию в некоторых странах мира, например в США и Южной Корее.