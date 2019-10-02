Канал «Пятница!» получил 12 статуэток ТЭФИ. Лучшей ведущей ток-шоу стала Анастасия Ивлеева

Телеканал «Пятница!» получил 12 статуэток ТЭФИ, сообщает «Интерфакс».

Лучшей информационной программой стала «Пятница!News», лучшим общественно-политическим ток-шоу прайм-тайма — «60 минут» («Россия 1»), лучшей юмористической программой — «Вечерний Ургант» (Первый канал), лучшим ток-шоу прайм-тайма — «Agent Шоу» («Пятница!»).

Иван Ургант («Вечерний Ургант») и видеоблогер Анастасия Ивлеева («Agent Шоу») получили статуэтки как лучшие ведущие.

Лучшим ведущим информационной программы стал Дмитрий Губерниев («Все на матч» на «Матч ТВ»), лучшим ведущим общественно-политического ток- шоу — Дмитрий Куликов («Право знать» на «ТВ Центр»). В номинации «Интервьюер года» победил Федор Бондарчук за программу «Кино в деталях» (СТС).

Сериал «Обычная женщина» (ТВ-3) получил четыре премии ТЭФИ. Сыгравшая в нем главную роль Анна Михалкова стала лучшей актрисой сериала. Лучшим актером назван Сергей Бурунов за роль в многосерийной комедии «Мылодрама» («Пятница!»).

Вечером 2 октября вручались премии ТЭФИ в категории «Вечерний прайм». Ранее в тот же день прошло награждение в категории «Дневной эфир».