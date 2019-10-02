В Московском театре мюзикла прошло вручение категории «Дневной эфир» телепремии ТЭФИ. Половину из 14 статуэток получили проекты канала «Пятница!». Так, лучшей ведущей утреннего шоу стала Регина Тодоренко за шоу для мам «Регина+1».

Премию в номинации «Лучший ведущий спортивной программы» получил Дмитрий Губерниев за комментирование соревнований по женскому биатлону. Катерина Гордеева и Николай Солодников получили статуэтку за лучшую программу для детей и юношества — «Орел и решка. Семья» («Пятница!»).

Лучшей утренней программой также стал проект «Пятницы!» — программа «Утро пятницы». Лучшее дневное шоу — «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» («Россия 1»).

В номинации «Журналистское расследование» ТЭФИ получило шоу «Инсайдеры» («Пятница!»). ТЭФИ в категории «Развлекательная программа „Образ жизни“» также вручили программе «Пятницы!» «Секретный миллионер». Лучшая просветительская программа «Мир наизнанку» («Пятница!»). Еще одну статуэтку для канала заработал Николай Картозия за документальный проект «Попроси у неба».

Лучшей телеигрой в седьмой раз признали «Что? Где? Когда?» (Первый канал), лучший проект о спорте — «Тотальный футбол» («Матч ТВ»), лучший дневной сериал — «ИП Пирогова» («Супер»), лучшее реалити-шоу — «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» (ТВ-3). Лучшим промоушном признали промо чемпионата мира по футболу (Первый канал).

Призы в категории «Вечерний эфир» начнут вручать в 19:00.