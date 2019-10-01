В мэрию Москвы подали вторую заявку на шествие «Бессмертный ГУЛАГ». Первую власти города отклонили

В мэрия Москвы подана новая заявка на проведение 13 октября шествия «Бессмертный ГУЛАГ».

Маршрут шествия такой же как в первой заявке — от Соловецкого камня до Стены скорби на проспекте Сахарова, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе партии «Парнас» — одного из организаторов шествия.

«Отказ в праве на мирную демонстрацию памяти, лишний раз показывает, что ГУЛАГ в нашей стране не исчез», — подчеркнули в «Парнасе».

Первая заявка шествие «Бессмертный ГУЛАГ» была направлена в мэрию 23 сентября. Среди заявителей акции были представители партий «Парнас», «Яблоко» и «Гражданская инициатива».

Спустя несколько дней мэрия отказала в согласовании акции на основании того, что в уведомлении «не были указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия». Глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев сообщал, что мэрия «неформально предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях».