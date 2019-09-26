Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие «Бессмертный ГУЛАГ»

Власти Москвы не стали согласовывать акцию «Бессмертный ГУЛАГ», провести которую планировалось 6 октября.

Об этом сообщил в фейсбуке глава партии «Гражданская инициатива» Андрей Нечаев — один из заявителей акции.

«Формальная причина отказа — в уведомлении об акции не указаны формы и методы охраны общественного порядка организаторами мероприятия», — написал Нечаев. Он отметил, что мэрия «неформально предлагала убрать из заявки упоминание о нынешних политических репрессиях», организаторы ответили отказом.