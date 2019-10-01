Охраннице пермской школы, где подростки напали с ножами на учеников, дали два года ограничения свободы. Она не досмотрела их сумки

Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор охраннице местной школы, где подростки в январе 2018 года с ножами на учеников. Она была признана виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ) и получила два года .

Суд пришел к выводу, что охранница нарушила должностные инструкции, пропустив подростков (они не были учениками школы) в здание без полагавшейся в таких случаях проверки сумок и документов.

В ходе процесса подсудимая не признала вину.

Один из нападавших, бывший ученик школы, получил девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии; второй — семь лет и принудительное лечение.