Охраннице пермской школы, где подростки напали с ножами на учеников, дали два года ограничения свободы. Она не досмотрела их сумки
Источник: Интерфакс
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Мотовилихинский райсуд Перми вынес приговор охраннице местной школы, где подростки в январе 2018 года напали с ножами на учеников. Она была признана виновной по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения обязанностей (часть 2 статьи 118 УК РФ) и получила два года ограничения свободы.
Суд пришел к выводу, что охранница нарушила должностные инструкции, пропустив подростков (они не были учениками школы) в здание без полагавшейся в таких случаях проверки сумок и документов.
В ходе процесса подсудимая не признала вину.
Один из нападавших, бывший ученик школы, получил девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии; второй — семь лет и принудительное лечение.