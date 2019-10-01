Минфин планирует изменить требования к налоговым резидентам. Это коснется россиян, проводящих много времени за границей

Министерство финансов предлагает расширить критерии для признания граждан налоговыми резидентами. Об этом, пишет РБК, говорится в подготовленном Минфином проекте «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020-2023 годы.

В частности, Минфин планирует сократить до 90 дней срок пребывания в России, необходимый для того, чтобы человек вне зависимости от его гражданства был автоматически признан налоговым резидентом. По действующим правилам, статус налоговых резидентов получают те, кто за год провел в РФ в общей сложности более 183 дней.

Кроме того, Минфин считает, что налоговыми резидентами следует признавать и тех, кто провел в РФ менее 90 дней, но у них есть в России недвижимость, экономические и личные связи.

Одновременно с ужесточением условий для признания налогового резидентства Минфин предлагает уравнять ставку налога на доходы физических лиц для резидентов и нерезидентов. Сейчас налоговые резиденты платят 13%, а нерезиденты — 30%. Глава Минфина Антон Силуанов ранее предлагал ввести единую ставку в 13%.