Силуанов предложил «уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев»

Министр финансов РФ Антон Силуанов сказал, что выступает за уравнение ставок налога на доходы физических лиц для россиян и иностранцев.

«У нас есть разные ставки налогообложения доходов — для россиян и для иностранцев — 13% и 30%. Полагаю целесообразным — и такие предложения правительством рассматриваются, — <…> уравнять эти ставки. Сделать для иностранцев ставку, аналогичную [ставке] для россиян», — заявил он.

Пресс-секретарь Силуанова Андрей Лавров пояснил «Медузе», что речь шла о налоговых ставках для . Министр рекомендовал проработать эту инициативу в связи с обращением представителей игорной зоны «Приморье», которые напомнили, что для иностранцев там действует повышенная налоговая ставка.