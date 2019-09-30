«Союзмолоко» пожаловалось на рост себестоимости молочной продукции из-за новой маркировки

Запуск системы обязательной маркировки молочной продукции может привести к росту ее себестоимости. С таким прогнозом выступил Национальный союз производителей молока («Союзмолоко»).

Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов при этом отметил, что нельзя однозначно заявлять, что рост себестоимости приведет к росту цен.

В «Союзмолоке» отметили, что дополнительные ежегодные затраты из-за обязательной маркировки могут составить 20 миллиардов рублей, а единовременные затраты при введении новой маркировки — 25 миллиардов рублей.

Поправка. В первоначальной версии материала РБК, на основе которой была написана эта новость, утверждалось, что в «Союзмолоке» заявили, что запуск системы обязательной маркировки молочной продукции может привести к росту цен на молоко. РБК внес изменения в свой материал. Теперь там говорится, что «Союзмолоко» предупреждает о росте себестоимости продукции. Мы приносим извинения читателям.

Сейчас в России внедряются сразу две системы контроля молочной продукции: обязательная маркировка молочных продуктов, а также электронная ветеринарная сертификация (система «Меркурий»).

«Известия» 30 сентября написали, что с 1 ноября из-за заключительного этапа ввода «Меркурия» цены на молочную продукцию в России могут увеличиться на 10%. В Россельхознадзоре, в свою очередь, заявили, что не видят объективных причин для роста цен.