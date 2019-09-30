«Россия 1» заявила, что в ЦАР нет бойцов ЧВК «Вагнер». В сюжете заметили награду военной компании

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) нашла изображение награды ЧВК «Вагнер» в сюжете канала «Россия 1», где говорилось об отсутствии российских наемников в Центральноафриканской республике.

Сюжет вышел 29 сентября в программе «Вести недели» Дмитрия Киселева. В нем показана база российских военных в ЦАР, где, как предполагается, живут наемники из ЧВК «Вагнер». Но старший инструктор базы Геннадий Иванов заявил, что находящиеся на базе бойцы не имеют отношения к «вагнеровцам». «Мы работаем просто по контракту», — говорит он в сюжете.

Позднее в репортаже показывают памятку «10 заповедей бойца», очевидно, снятую на базе. Как утверждает CIT, заповеди напечатаны на фоне изображения награды, которую получают бойцы ЧВК «Вагнер».

В июле 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, которые приехали в страну снимать фильм о ЧВК «Вагнер». Их убийство до сих пор не раскрыто.