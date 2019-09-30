Минсельхоз предложил уничтожать нелегальные сигареты

Минсельхоз предлагает уничтожать всю конфискованную табачную продукцию. Уведомление о разработке соответствующих поправок в Уголовный кодекс Минсельхоз разместил на портале проектов правовых актов.

В карточке проекта поправок указывается, что в последние годы растет доля произведенной в России табачной продукции, которая маркирована специальными марками, но продается дешевле минимальной цены, при которой нужно платить акциз и НДС.

Уничтожение таких табачных изделий после конфискации, считает министерство, позволит защитить рынок от контрафакта и сэкономить средства бюджета, которые сейчас тратятся на хранение нелегальных сигарет на складах.

В карточке проекта Минсельхоза говорится, что, по экспертным оценкам, нелегальные сигареты в I квартале 2019 года составляли 1,5% всего потребления табачных изделий в России.

«Ведомости», в свою очередь, приводят данные агентства Kantar, по которым нелегальной в I квартале 2019 года была каждая 10-я пачка сигарет в России. 45% нелегальных сигарет, по оценке Kantar, попадает в Россию из стран Евразийского экономического союза.