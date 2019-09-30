Из НИИ имени Блохина пригрозили уволиться все детские онкологи

Сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина пригрозили массовым увольнением, потребовав смены руководства.

В видеообращении сотрудники пожаловались, что их зарплаты зависят от лояльности руководству, а также рассказали о плохих условиях содержания больных: по словам врачей, в палатах «отсутствует банальная вентиляция, стены поедает плесень», но руководство с этим никак не борется.

Увольнение детских онкологов. Обращение Альянс Врачей

Конфликт в НИИ детской онкологии продолжается с августа, когда было объявлено о планах сократить в центре более 700 штатных единиц. По словам специалистов, новое руководство онкоцентра вынуждало их увольняться, шантажируя сокращением ставок. В руководстве НИИ эти обвинения отвергали.

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