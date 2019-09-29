Партия бывшего канцлера Себастьяна Курца победила на выборах в Австрии

Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем, набирает 37% голосов избирателей на внеочередных парламентских выборах в Австрии, состоявшихся 29 сентября.

По данным агентства АРА, второе место с 22% голосов занимает Социал-демократическая партия Австрии. Австрийская партия свободы набирает 16% голосов избирателей.

Еще две партии смогли преодолеть пятипроцентный барьер — «Зеленые» (14%) и «Новая Австрия» (8%).

Досрочные выборы в Австрии были назначены после того, парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и его правительству. Это произошло из-за , в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.

На переходный период канцлером Австрии была назначена Бригитте Бирляйн, ставшая первой женщиной на этом посту. После досрочных выборов она подаст в отставку. Президент Австрии поручит сформировать новое правительство победившей на выборах партии.

Себастьян Курц, назначенный канцлером Австрии в декабре 2017 года, стал самым молодым главой правительства в мире. На тот момент ему был 31 год.