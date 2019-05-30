Президент Австрии Александр Ван дер Беллен назначил председателя конституционного суда Бригитте Бирляйн временным канцлером страны, сообщает Reuters.

69-летняя Бирляйн стала первой женщиной на посту канцлера Австрии. Она будет руководить переходным правительством до досрочных парламентских выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Предыдущий канцлер Австрии Себастьян Курц и его правительство были отправлены в отставку 27 мая. Парламент вынес им вотум недоверия после , из-за которого свой пост покинул вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе.