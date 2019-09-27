Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск военной прокуратуры, просившей запретить спецназовцам Росгвардии использовать дальнобойное оружие на полигоне войсковой части № 6795.

Как сообщает «Коммерсант», суд запретил использовать оружие, дальность выстрела пули из которого превышает 1500 метров. Под запретом оказались автомат АК-74, пулеметы РПК и ПКМ, снайперская винтовка Драгунова, автоматические гранатометы АГС-17, которые использовали на стрельбах.

Военная прокуратура установила, что пули калибра 7,62 миллиметра, выпущенные со стороны полигона, попадали в жилые дома. Их нашли на крышах зданий и в заборах, окружающих дома.

Местные жители ранее пытались закрыть стрельбище, но Ленинский райсуд Уфы отказался удовлетворить их иск. Затем власти обещали перенести полигон в другое место.