Сотрудника ядерного центра в Сарове оштрафовали на 450 тысяч рублей за майнинг

Суд в закрытом городе Сарове Нижегородской области оштрафовал на 450 тысяч рублей сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института за попытку намайнить биткоины на рабочем месте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

На сайте суда сказано, что приговор в отношении Дениса Байкова вынесли 17 сентября. Его признали виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении правил хранения компьютерной информации.

Сотрудники ядерного центра, как сообщал ранее Mash, пытались намайнить криптовалюту с помощью суперкомпьютера мощностью один , запущенного в институте в марте 2011 года.

Еще двое сотрудников центра ожидают приговора.