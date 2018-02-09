Сотрудников ядерного центра в Сарове задержали за майнинг

РБК
12:16, 9 февраля 2018
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Правоохранительные органы задержали нескольких сотрудников Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики в закрытом городе Сарове Нижегородской области.

Как рассказала РБК начальник отдела медиатехнологий и взаимодействия со СМИ института Татьяна Залесская, задержанные пытались незаконно использовать «служебные вычислительные мощности в личных целях, в том числе для так называемого майнинга». Других подробностей она не привела.

«Горе-майнеры задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело», — заявила Залесская.

РБК
По данным телеграм-канала Mash, на попытке незаконного майнинга криптовалют попались двое сотрудников ядерного центра. Для этого они намеревались подключить к интернету суперкомпьютер мощностью один петафлопс, запущенный в институте в марте 2011 года.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. ФСБ решает вопрос о возбуждении против них дела о госизмене, добавляет Mash.
Институт экспериментальной физики в Сарове (ранее был известен как Арзамас-16) занимается производством ядерных боеприпасов.

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