Сотрудников ядерного центра в Сарове задержали за майнинг

Как рассказала РБК начальник отдела медиатехнологий и взаимодействия со СМИ института Татьяна Залесская, задержанные пытались незаконно использовать «служебные вычислительные мощности в личных целях, в том числе для так называемого майнинга». Других подробностей она не привела.

«Горе-майнеры задержаны компетентными органами. Насколько нам известно, в отношении них возбуждено уголовное дело», — заявила Залесская.

По данным телеграм-канала Mash, на попытке незаконного майнинга криптовалют попались двое сотрудников ядерного центра. Для этого они намеревались подключить к интернету суперкомпьютер мощностью один петафлопс, запущенный в институте в марте 2011 года.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. ФСБ решает вопрос о возбуждении против них дела о госизмене, добавляет Mash.

Институт экспериментальной физики в Сарове (ранее был известен как Арзамас-16) занимается производством ядерных боеприпасов.