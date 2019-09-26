Минюст США проведет четвертое параллельное расследование против Facebook

Минюст США по предложению генпрокурора Уильяма Барра проведет собственное антимонопольное расследование в отношении компании Facebook, хотя этим уже занимается Федеральная торговая комиссия США (FTC). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Минюст намерен выяснить, нарушала ли соцсеть антимонопольное законодательство в сфере конкуренции.

Bloomberg отмечает, что Минюст и FTC будут проводить два параллельных расследования. Кроме того, расследования в отношении соцсети ведут прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и комитет Палаты представителей по вопросам судопроизводства.

Федеральная торговая комиссия США в ходе своего расследования против Facebook опросила конкурентов соцсети. Один из конкурентов — компания Snapchat — передал комиссии досье под названием «Волан-де-Морт». В досье, в частности, говорится, что Facebook копировал функции Snapchat и мешал распространению этого приложения в Instagram.

Подробнее о досье «Волан-де-Морт» Snapchat передал властям США досье «Волан-де-Морт». В нем говорится о том, как именно Facebook выдавливал Snapchat с рынка