Власти США заинтересовались, как Facebook уничтожает конкуренцию. Snapchat передал торговой комиссии досье «Волан-де-Морт»

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) несколько месяцев проводит антимонопольное расследование в отношении социальной сети Facebook, чтобы выяснить, как компания добилась доминирующего положения на рынке. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, участники расследования выясняют, насколько честной была конкуренция Facebook с другими компаниями.

В последние месяцы FTC контактировала с десятками руководителей IT-компаний и разработчиков мобильных приложений, в том числе с теми, кто продал свой бизнес Facebook или прекратил существование, потеряв доступ к платформе соцсети.

Некоторые бывшие и нынешние конкуренты Facebook передали торговой комиссии информацию о том, как компания влияла на их бизнес. В частности, участники комиссии получили досье под названием « ». Его подготовила юридическая служба компании Snap, создателя приложения Snapchat.

В досье сказано, что Facebook пытался помешать распространению Snapchat в своем приложении Instagram. В частности, утверждается, что Facebook советовал популярным блогерам не публиковать на своих страницах ссылки на Snapchat. Один из собеседников WSJ утверждает, что Instagram грозил лишить блогеров галочки верификации в случае отказа. В 2016 году в Instagram появилось правило, запрещающее добавлять ссылки на Snapchat в описание профилей.

Также в документах проекта «Волан-де-Морт» сказано, что администрация Instagram блокировала поиск по хэштегу #snapchat и названиям фильтров и масок, а также не выводила контент из Snapchat на страницу трендов.

Федеральная торговая комиссия США также заинтересовалась проектом — бесплатным VPN-клиентом, который Facebook купил в 2013 году. Поскольку трафик пользователей VPN-сервиса проходил через серверы компании, Facebook мог анализировать, какими приложениями и сайтами интересуются люди. Приложение Onavo, по данным WSJ, использовали в том числе для сбора информации о пользователях Snapchat, например, о том, какие функции приложения они чаще всего использовали. Источники издания подчеркнули, что Facebook не видел сообщения или изображения, отправленные через Snapchat.

Федеральную торговую комиссию также интересует, пытался ли основатель Facebook Марк Цукерберг купить приложения, которые могут стать конкурентами его соцсети. Источники говорят, что в случае, если стартапы отказывались от предложения Цукерберга, Facebook копировал их наработки. Так, однажды Цукерберг встретился с основателями разных стартапов, в том числе Snapchat и Foursquare, и поставил ультиматум: или компании соглашаются на предложенную цену покупки, или Facebook скопирует их продукт. После того, как они отказались, в соцсети появились похожие функции: так, у Snapchat скопировали сториз, фильтры и стикеры.

Ранее в Facebook говорили, что покупка сторонних стартапов дает толчок инновациям, а не сдерживает их. Комментируя публикацию WSJ, пресс-секретарь соцсети сказала, что потребители получают более широкий выбор из-за того, что компания добавляет новые услуги и функции.

Пересказал Александр Бакланов