«Интерфакс»: бывшего замминистра культуры Григория Пирумова заподозрили в отмывании денег, похищенных на стройке в Эрмитаже

Против бывшего замминистра культуры Григория Пирумова возбуждено новое уголовное дело — об отмывании порядка 800 миллионов рублей, похищенных при строительстве новых объектов Эрмитажа. Об этом со ссылкой на неназванный источник пишет «Интерфакс».

По версии следствия, средства были легализованы Пирумовым и его сообщниками через «фиктивные финансовые операции в подконтрольных им организациях». Это произошло с июля 2015 года по март 2016 года.

Сейчас Пирумов уже находится под арестом в рамках дела о хищении при строительстве в Эрмитаже, но ранее сообщалось, что объем похищенных денег оценивается в 450 миллионов рублей. Ему также предъявлено обвинение в организации преступного сообщества.

В августе 2019 года Пирумова освободили по УДО — его приговорили к трем годам колонии по .

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