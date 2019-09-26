Фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло освободили из-под стражи

Фигуранта «московского дела» Алексея Миняйло, обвиняемого в участии в массовых беспорядках, освободили из-под стражи.

Судья отметил, что в материалах дела против Миняйло нет признаков массовых беспорядков; в действиях обвиняемого усматриваются только признаки административного правонарушения, поэтому оснований для содержания под стражей нет.

Как уточняет ТАСС, Миняйло освободили без избрания какой-либо меры пресечения. Следствие просило о переводе обвиняемого под домашний арест, прокуратура — о любой мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

Следствие и прокуратура не уточнили, будет ли прекращено уголовное дело в отношении Миняйло.

Алексей Миняйло был задержан на протестной акции 23 июля. Сам он утверждал, что приехал в центр Москвы уже после ее завершения.

Сейчас под арестом остаются три фигуранта «московского дела» — Самариддин Раджабов, Эдуард Малышевский и Никита Черцов. Все они обвиняются по другой статье — о применении насилия к полицейским.

Семь фигурантов дела уже приговорены к реальным тюремным срокам. Одного из них — Павла Устинова — после широкой общественной кампании в его поддержку отпустили из СИЗО до апелляции.