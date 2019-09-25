В Петербурге суд отказался арестовать задержанного из-за акции с портретами Путина и Медведева на надгробиях

Василеостровский суд Петербурга отказался удовлетворить ходатайство следствия об аресте Павла Иванкина, который проходит подозреваемым по о надругательстве над местами захоронения.

Как сообщает «МБХ медиа», судья заявила, что вина Иванкина не доказана, и его освободили в зале суда.

Иванкин — редактор телеграм-канала «Агит России», где впервые были опубликованы фотографии с акции на Смоленском кладбище Петербурга, из-за которой возбудили дело.