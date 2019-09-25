Российские историки потребовали освобождения фигурантов «московского дела»
Более 30 историков и преподавателей исторических факультетов подписали открытое письмо с требованием прекращения уголовного преследования фигурантов «московского дела». Текст письма опубликован на сайте «Уроки истории. ХХ век».
Подписанты заявляют, что общество должно сделать все возможное, чтобы российское прошлое, в котором «много печальных и тяжелых страниц, в том числе и связанных с политическими преследованиями инакомыслящих», не стало вновь реальностью. «Мы считаем, что „московское дело“ продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано. Мы считаем, что Алексей Миняйло и другие обвиняемые невиновны», — говорится в письме.
Среди тех, кто подписал письмо — руководитель Школы исторических наук ВШЭ Александр Каменский, кандидат исторических наук Ирина Карацуба, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла, сотрудники Института российской истории РАН и Вольного исторического общества.
Сегодня и сами историки становятся жертвами политических преследований, если их работы не соответствуют текущим интересам руководства страны. Так, например, был арестован по сфабрикованному обвинению наш коллега, Юрий Дмитриев, обнаруживший массовое захоронение жертв политических репрессий в Сандормохе. Изучать и преподавать историю в России становится все сложнее, а это значит, что все у меньшего количества людей есть возможность получать объективную информацию о прошлом нашей страны, трезво оценивать ее настоящее и строить ее лучшее будущее.
Открытые письма в поддержку фигурантов «московского дела» с середины сентября публикуют представители различных профессий. Это началось с флешмоба актеров, которые выступили за освобождение своего коллеги Павла Устинова. После начала общественной кампании Устинов, приговоренный к трем с половиной годам колонии, был отпущен из СИЗО до апелляции.