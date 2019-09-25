Российские историки потребовали освобождения фигурантов «московского дела»

Более 30 историков и преподавателей исторических факультетов подписали открытое письмо с требованием прекращения уголовного преследования фигурантов . Текст письма опубликован на сайте «Уроки истории. ХХ век».

Подписанты заявляют, что общество должно сделать все возможное, чтобы российское прошлое, в котором «много печальных и тяжелых страниц, в том числе и связанных с политическими преследованиями инакомыслящих», не стало вновь реальностью. «Мы считаем, что „московское дело“ продиктовано политическими мотивами и полностью сфабриковано. Мы считаем, что Алексей Миняйло и другие обвиняемые невиновны», — говорится в письме.

Среди тех, кто подписал письмо — руководитель Школы исторических наук ВШЭ Александр Каменский, кандидат исторических наук Ирина Карацуба, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Иван Курилла, сотрудники Института российской истории РАН и Вольного исторического общества.

Открытые письма в поддержку фигурантов «московского дела» с середины сентября публикуют представители различных профессий. Это началось с флешмоба актеров, которые выступили за освобождение своего коллеги Павла Устинова. После начала общественной кампании Устинов, приговоренный к трем с половиной годам колонии, был отпущен из СИЗО до апелляции.