Росрыболовство предложило ограничить перевозку красной икры в самолетах

Глава Росрыболовства Илья Шестаков предложил ограничить разрешенный объем перевозок красной икры 10 килограммами. Об этом сообщает РБК.

По задумке Росрыболовства, на партии больше 10 килограммов нужно будет получать сопроводительные документы. Аналогичные правила предлагается распространить на всю рыбную продукцию.

По словам Шестакова, сейчас граждане могут провозить в самолетах партии икры более 25 килограммов. Этим пользуются и пассажиры, и члены экипажа. Зачастую перевозимые ими партии икры предназначены для перепродажи; как правило, они имеют нелегальное происхождение и не проходят ветеринарный контроль.

«По разным оценкам, объем таких перевозок составляет более 200 тонн», — сказал Шестаков. Он не уточнил, о данных за какой период идет речь.