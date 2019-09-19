В России выросли оптовые цены на лососевую рыбу, пишет РБК со ссылкой на данные Минсельхоза.

Так, по состоянию на середину сентября горбуша — самый распространенный вид тихоокеанского лосося — подорожала на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кета на Дальнем Востоке подорожала на 17%, а в Центральном округе — на 47%. Цена на нерку выросла на 14%.

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, считают опрошенные РБК участники рынка.

Повышение оптовых цен, отмечает издание, в ближайшем будущем может сказаться и на рознице.

В 2018 году в России был зафиксирован рекордный улов лососевых рыб. Тогда к середине сентября, когда основной промысел уже завершен, было добыто 645 тысяч тонн тихоокеанского лосося. В 2019 году на Дальнем Востоке и Камчатке к этому же времени добыли около 458 тысяч тонн лососевых рыб.