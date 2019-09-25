Правительство поддержало инициативу Совета Федерации запретить клетки в зале суда

Правительство дало положительное заключение на законопроект группы сенаторов о запрете клеток в зале суда. Об этом рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Трансляция заседания идет на ютьюбе.

С вопросом о судьбе внесенного в 2018 году законопроекта выступила сенатор Людмила Нарусова. Она напомнила, что даже на Нюрнбергском процессе подсудимые не сидели в клетках. По словам Нарусовой, суды оценили демонтаж клеток в «космические суммы», а законопроект спускают на тормозах.

Один из авторов законопроекта Андрей Клишас добавил, что вопрос о финансировании демонтажа клеток пока дорабатывается. «Я очень надеюсь, что Государственная дума в скором времени уже приступит к рассмотрению нашего законопроекта», — сказал Клишас.

В законопроекте, который находится на рассмотрении Думы, прописан полный запрет на «защитные кабины» и иные конструкции, которые мешают подсудимым общаться с адвокатом в зале суда.