Правительство отказалось убирать клетки из судов. Но предложило пускать внутрь клетки адвокатов

Российское правительство выступило против полного запрета на клетки в зале суда, предложив изменить соответствующий законопроект, предложенный членами Совета Федерации. Отзыв правительства был опубликован того, как спикер СФ Валентина Матвиенко объявила, что министры поддержали законопроект.

На самом деле в отзыве предложена принципиально иная редакция документа. В правительстве посчитали, что без клеток обеспечить безопасность в судах невозможно — на это потребуется 30,5 тысячи новых полицейских, содержание которых обойдется в 21,5 миллиарда рублей.

Вместо этого правительство предложило оставить клетки в судах, но отдельно решать вопрос о том, надо ли помещать туда подсудимых. С таким мотивированным ходатайством сможет обращаться к суду каждая из сторон процесса, а судья будет решать, надо ли помещать подсудимого в клетку.

При этом суд должен будет гарантировать беспрепятственное конфиденциальное общение подсудимых с адвокатами. Для этого адвокатов будут по их просьбе пускать в клетки к подсудимым на время процесса.