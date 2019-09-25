Минюст предложил дать приставам право вскрывать квартиры для контроля перепланировки и газовых приборов

Министерство юстиции подготовило законопроект о расширении полномочий судебных приставов — они получат право вскрывать квартиры в многоквартирных домах, чтобы проверять перепланировку и работу газового оборудования. Документ опубликован на портале нормативных актов.

Процедура принудительного проникновения в квартиру будет такой:

Суд издает исполнительный документ, где указан срок добровольного допуска в квартиру; Если срок пропущен, пристав выписывает постановление об исполнительном сборе и дает новый срок; Если новый срок также пропущен, пристав и представитель контролирующего органа в сопровождении понятых (и, при необходимости, полиции) проникают в квартиру.

Если для попадания в квартиру пришлось взломать дверь, пристав затем должен обеспечить сохранность имущества жильцов. Возможные дополнительные затраты на проникновение в квартиру компенсируются за счет собственника.

Законопроект Минюста — часть правительственного плана по предотвращению проишествий при использовании бытового газа. Он был утверждене в феврале 2019 года после взрыва в Магнитогорске, где в канун Нового года погибли 39 человек.