Компания Mattel выпустила гендерно-нейтральных Барби

Компания Mattel — производитель Барби — запускает новую линейку гендерно-нейтральных кукол.

В линейке, получившей название «Creatable World» («Созидаемый Мир»), куклы не будут ограничены гендерными стереотипами. Для каждой Барби можно будет подобрать свою прическу, одежду и аксессуары.

«Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы», — заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон. Пришло время для кукол «без ярлыков и без правил», добавила она.

Каждая кукла из новой серии будет продаваться с двумя вариантами причесок и разной одеждой. В линию вошли шесть кукол с разными оттенками кожи. Стоимость каждой — около 45 долларов.