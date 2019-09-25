Компания Mattel выпустила гендерно-нейтральных Барби
Источник: edition.cnn.com
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Компания Mattel — производитель Барби — запускает новую линейку гендерно-нейтральных кукол.
В линейке, получившей название «Creatable World» («Созидаемый Мир»), куклы не будут ограничены гендерными стереотипами. Для каждой Барби можно будет подобрать свою прическу, одежду и аксессуары.
«Мы рассматриваем эту линию как возможность начать диалог о том, для чего и для кого нужны куклы», — заявила вице-президент Mattel Ким Кулмон. Пришло время для кукол «без ярлыков и без правил», добавила она.
Каждая кукла из новой серии будет продаваться с двумя вариантами причесок и разной одеждой. В линию вошли шесть кукол с разными оттенками кожи. Стоимость каждой — около 45 долларов.