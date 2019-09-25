Фильм «Кролик Джоджо» о воображаемом Гитлере не выйдет в российский прокат

Компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» не планирует выпускать в российский прокат картину Тайки Вайтити «Кролик Джоджо». Об этом изданию «Кинорепортер» заявили в пресс-службе прокатчика, не вдаваясь в причины такого решения.

Комедийная драма режиссера «Реальных упырей» рассказывает о жизни 10-летнего мальчика Джоджо в нацистской Германии, который заводит себе воображаемого друга — Адольфа Гитлера.

Впервые фильм был показан на кинофестивале в Торонто, где в итоге завоевал главный приз.

В международный прокат «Кролик Джоджо» выйдет 18 октября.