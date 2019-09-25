Рынок продажи кроссовок в России составляет 234 миллиарда рублей, при этом около 77 миллиардов (33%) приходится на нелегальный оборот. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование .

Около 70% контрафактных кроссовок продается в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через интернет (в частности, на таких площадках, как «Яндекс.Маркет» и Avito). Средняя стоимость поддельной пары составляет 2-2,9 тысячи рублей, оригинальной — 4-5 тысяч рублей.

Основная целевая аудитория контрафактных кроссовок — покупатели до 24 лет. Согласно опросу BrandMonitor, 38% из них покупают поддельную обувь сознательно, в том числе из-за недостатка средств. Во всех возрастных категориях подделки специально приобретает 25% опрошенных.

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