BrandMonitor: треть проданных в России кроссовок — подделки
Рынок продажи кроссовок в России составляет 234 миллиарда рублей, при этом около 77 миллиардов (33%) приходится на нелегальный оборот. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Около 70% контрафактных кроссовок продается в торговых центрах и на вещевых рынках, остальное — через интернет (в частности, на таких площадках, как «Яндекс.Маркет» и Avito). Средняя стоимость поддельной пары составляет 2-2,9 тысячи рублей, оригинальной — 4-5 тысяч рублей.
Основная целевая аудитория контрафактных кроссовок — покупатели до 24 лет. Согласно опросу BrandMonitor, 38% из них покупают поддельную обувь сознательно, в том числе из-за недостатка средств. Во всех возрастных категориях подделки специально приобретает 25% опрошенных.
Гендиректор и сооснователь маркетплейса Oskelly Альберт Осканов говорит, что в люксовом сегменте среди самых подделываемых марок — Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost. Аннуш Гаспарян добавляет, что наиболее активно копируются самые известные спортивные бренды, включая Adidas, Nike, Reebok, New Balance. Рынок контрафакта кроссовок продолжит расти, несмотря на постоянную борьбу со стороны производителей и ритейлеров, прогнозирует господин Осканов.