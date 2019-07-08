Рынок поддельных люксовых товаров в России обогнал по обороту рынок настоящих

Годовой оборот теневого сегмента рынка люксовых товаров в России превышает оборот легального. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании Brandmonitor, которая специализируется на борьбе с контрафактом.

По данным Brandmonitor, объем продаж поддельных люксовых товаров в России достигает 280 миллиардов рублей в год. При этом легальные продажи люксовых модных брендов в России, по оценке компании Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году составили 248 миллиардов рублей — это почти на 13% меньше, отмечает «Коммерсант».

Основными каналами сбыта модного контрафакта являются торговые центры, вещевые рынки и интернет, в том числе социальные сети, отмечает Brandmonitor. Чаще всего покупатели приобретают поддельные футболки, кроссовки, джинсы и сумки.